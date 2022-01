Fiorello posa con i Maneskin e viene scambiato per un fan sconosciuto | la didascalia accanto alla foto è incredibile

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Chi non conosce Rosario, celebre comico ma anche showman, cantante, imitatore, conduttore, attore, doppiatore e molto altro. Nel nostro Paese infatti è considerato uno dei volti più famosi e apprezzati e proprio graziesua simpatia oltre che bravura è riuscito ad entrare negli anni nel cuore di moltissime persone. Nelle ultime ore però si sta molto parlando del celebre comico in quanto protagonista di un divertente equivoco che lo ha coinvolto insieme ad una delle band italiane al momento più apprezzate al mondo ovvero i. Ma esattamente che cosa è successo? Facciamo un po‘ di chiarezza. Divertente equivoco suTutti conoscono i, famoso gruppo musicale rock italiano che proprio lo scorso anno ha vinto il Festival della Canzone Italiana ovvero il Festival di ...

Il noto comico scambiato per un fan dei Maneskin La fanpage russa dei Maneskin ha nello specifico condiviso una fotografia nella quale la band compare in compagnia di Rosario. La fotografia ...