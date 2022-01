Finti vaccini, il medico arrestato risponde al giudice, "Massima collaborazione" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "Massima collaborazione" ma al momento nessuna istanza di scarcerazione. Federico Calvani , il medico di famiglia che avrebbe fatto Finti vaccini ai suoi assistiti per esentarli dall'inoculazione ma ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "" ma al momento nessuna istanza di scarcerazione. Federico Calvani , ildi famiglia che avrebbe fattoai suoi assistiti per esentarli dall'inoculazione ma ...

Advertising

petergomezblog : Finti vaccini per far ottenere Green pass, medico arrestato. Gli investigatori: “Nessun compenso, lo faceva per con… - la_inzi : 'Eh ma questi vaccini sono deludenti, non funzionano'. Chissà quanti finti vaccinati ci sono in giro se ce l'hanno… - SandraCeradini : RT @sonoallergico: Con i soldi che ha fatto, #Djokovic avrebbe potuto comprarsi tutti i finti vaccini che voleva. La sua è una battaglia d… - SalvoLaroc90 : RT @sonoallergico: Con i soldi che ha fatto, #Djokovic avrebbe potuto comprarsi tutti i finti vaccini che voleva. La sua è una battaglia d… - JDascjauan : RT @sonoallergico: Con i soldi che ha fatto, #Djokovic avrebbe potuto comprarsi tutti i finti vaccini che voleva. La sua è una battaglia d… -