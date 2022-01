'Fifa the Best': Donnarumma finalista per miglior portiere (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il portiere della Nazionale campione d'Europa Gianluigi Donnarumma è nella rosa dei tre finalisti per il premio 'Fifa the Best' di miglior portiere dell'anno 2021. Lo ha annunciato l'ente calcistico ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ildella Nazionale campione d'Europa Gianluigiè nella rosa dei tre finalisti per il premio 'the' didell'anno 2021. Lo ha annunciato l'ente calcistico ...

Ultime Notizie dalla rete : Fifa the 'Fifa the Best': Donnarumma finalista per miglior portiere Il portiere della Nazionale campione d'Europa Gianluigi Donnarumma è nella rosa dei tre finalisti per il premio 'Fifa the Best' di miglior portiere dell'anno 2021. Lo ha annunciato l'ente calcistico mondiale. A contendere il premio all'ex milanista saranno Edouard Mendy del Chelsea e Manuel Neuer del Bayern. Il ...

Skype impazzito: ecco il captcha difficilissimo da risolvere per la registrazione

