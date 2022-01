FIFA 22: TOTW 16 – La nuova squadra della settimana disponibile nei pacchetti dalle 19:00 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) EA Sports ha annunciato il TOTW 16 della popolare modalità FIFA 22 Ultimate Team. La nuova squadra della settimana sarà disponibile nei pacchetti a partire dalle 19:00 di questa sera alle 19:00 di mercoledi prossimo 12 gennaio 2022. Il Team of The Week è una squadra composta da giocatori che si sono distinti per performance di livello. I giornali di tutto il mondo li votano, li mettono in risalto, ed anche FIFA Ultimate Team non è da meno. Ogni mercoledì un nuovo Team of the Week scende in campo, ed è addirittura sfidabile. Infatti non solo vi potrà capitare di trovare nei pacchetti ognuno di questo giocatori, ma avrete anche la possibilità di sfidare ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 5 gennaio 2022) EA Sports ha annunciato il16popolare modalità22 Ultimate Team. Lasaràneia partire19:00 di questa sera alle 19:00 di mercoledi prossimo 12 gennaio 2022. Il Team of The Week è unacomposta da giocatori che si sono distinti per performance di livello. I giornali di tutto il mondo li votano, li mettono in risalto, ed ancheUltimate Team non è da meno. Ogni mercoledì un nuovo Team of the Week scende in campo, ed è addirittura sfidabile. Infatti non solo vi potrà capitare di trovare neiognuno di questo giocatori, ma avrete anche la possibilità di sfidare ...

