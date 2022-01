Fiere in ostaggio del Covid | la seconda edizione di Tuttohotel rinviata al 7 | 8 e 9 marzo alla Mostra d’Oltremare

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo un’attenta valutazione dello sviluppo della crisi pandemica che sta determinando una situazione di generale preoccupazione e incertezza nel settore delleed un confronto con il management dellae con gli espositori che già hanno aderito all’evento, la società Squisito Eventi comunica che ladi, il salone espositivo per hotel, B&B e strutture ricettive in programmadi Napoli dal 17 al 19 gennaio 2022, è stata posticipata al 7, 8 e 92022. “Una scelta non facile ma non potevamo fare altro. Nonostante tecnicamente fosse possibile svolgere il salone fra pochi giorni, l’evolversi della pandemia e dei contagi diffusi anche tra il ...