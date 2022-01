Festa della Befana 2022, le migliori frasi e immagini da mandare il 6 gennaio su WhatsApp (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Festa della Befana 2022. Quante volte vi siete ritrovati a rimuginare sulla migliore frase da inviare per gli auguri della Festa più golosa dell’anno? Ebbene, quest’anno niente paura. Il nostro prontuario verrà a salvarvi e cavarvi dall’impaccio. Ecco pronta per voi una lista simpatica e divertente di frasi e immagini che potrete usare nel giorno della Befana, 6 gennaio 2022, e inviare a parenti e amici per i migliori auguri di una Buona Epifania! Ecco di seguito nell’articolo la nostra proposta personalizzata. Leggi anche: Colpo ‘goloso’ a Ostia: razzia di calze della Befana nel supermercato Festa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 gennaio 2022). Quante volte vi siete ritrovati a rimuginare sulla migliore frase da inviare per gli auguripiù golosa dell’anno? Ebbene, quest’anno niente paura. Il nostro prontuario verrà a salvarvi e cavarvi dall’impaccio. Ecco pronta per voi una lista simpatica e divertente diche potrete usare nel giorno, 6, e inviare a parenti e amici per iauguri di una Buona Epifania! Ecco di seguito nell’articolo la nostra proposta personalizzata. Leggi anche: Colpo ‘goloso’ a Ostia: razzia di calzenel supermercato...

Advertising

CnaMarche : RT @cnanazionale: ???????Quest’anno la calza della befana avrà il sapore della tradizione. Secondo un’indagine di #CNAAgroalimentare per l’#E… - CorriereCitta : Festa della Befana 2022, le migliori frasi e immagini da mandare il 6 gennaio su WhatsApp - schtennis : @GeorgeSpalluto Mi aspetto un gran finale con inseguimento, qualche parolaccia urlata, scontro di vetture della pol… - Nazione_Pisa : Annullato lo spettacolo Imago per la festa della Befana alla Città del Teatro di Cascina - venti4ore : Annullato lo spettacolo Imago per la festa della Befana alla Città del Teatro di Cascina -