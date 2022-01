Ex Milan – Donnarumma candidato per il premio miglior portiere del 2021 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG ed ex Milan, è candidato per il premio miglior portiere del 2021: ecco chi sono gli altri candidati Leggi su pianetamilan (Di giovedì 6 gennaio 2022) Gianluigidel PSG ed ex, èper ildel: ecco chi sono gli altri candidati

Advertising

PianetaMilan : Ex @acmilan - #Donnarumma candidato per il premio miglior portiere del 2021 #ACMilan #Milan #SempreMilan - cataldi_marco : RT @teo_acm: 'Quello dei rinnovi di contratto in Europa è uno scenario complesso dovuto alle gestioni negli anni ma c'è chi ha dato delle r… - Sisifo1900 : @mariottismo Ma che ne sai? Ma perché scrivi senza conoscere le cose? Da quanto stanno trattando? Quanto offre la L… - sportli26181512 : Amelia: ‘Complimenti al Milan per aver preso un portiere forte come Maignan’: Marco Amelia a Sky Sport: 'Il Milan a… - sportli26181512 : Amelia: 'Complimenti al Milan per aver preso un portiere forte come Maignan': L'ex portiere rossonero Marco Amelia,… -