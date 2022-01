Esenzione medica a Djokovic, l’Australian Open: “Spieghi i motivi del certificato” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il direttore dell’Australian Open, Craig Tiley, ha esortato Novak Djokovic a rivelare il motivo dell'”Esenzione medica” che gli consentirà di partecipare al primo Grande Slam dell’anno, senza aver mai detto se sia vaccinato o meno contro il Covid. (leggi qui) “Sarebbe certamente utile se Novak spiegasse le condizioni in base alle quali ha chiesto e ottenuto un’Esenzione”, ha detto ai media Tiley, che è anche presidente della Federtennis australiana. “Lo incoraggio a parlarne con la comunità.. Abbiamo attraversato un periodo molto difficile negli ultimi due anni e apprezzerei alcune risposte in merito”, ha aggiunto. Tiley ha però negato che il numero uno del mondo abbia ricevuto un trattamento preferenziale per ottenere tale Esenzione, durante un iter supervisionato ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il direttore del, Craig Tiley, ha esortato Novaka rivelare il motivo dell'”” che gli consentirà di partecipare al primo Grande Slam dell’anno, senza aver mai detto se sia vaccinato o meno contro il Covid. (leggi qui) “Sarebbe certamente utile se Novak spiegasse le condizioni in base alle quali ha chiesto e ottenuto un’”, ha detto ai media Tiley, che è anche presidente della Federtennis australiana. “Lo incoraggio a parlarne con la comunità.. Abbiamo attraversato un periodo molto difficile negli ultimi due anni e apprezzerei alcune risposte in merito”, ha aggiunto. Tiley ha però negato che il numero uno del mondo abbia ricevuto un trattamento preferenziale per ottenere tale, durante un iter supervisionato ...

Advertising

LiaCapizzi : L’esenzione medica a Djokovic è un messaggio indecente e pericoloso. Ma che dire del Paese che gliela concede? Quel… - RobertoBurioni : Gli UNICI motivi validi per un'esenzione medica dal vaccino sono una gravissima anafilassi in occasione della prima… - RobertoBurioni : Motivi per esenzione vaccino in Australia: 1) reazioni allergiche o gravi effetti collaterali dopo prima dose 2) s… - MariaBrescia14 : @LaVeritaWeb @franborgonovo Siete assurdi, i tito li che scrivete sono al limite della denuncia. Bene ricordatevi c… - dottmimho : RT @Eurosport_IT: Jamie Murray: 'Caso Djokovic? Se io non mi fossi vaccinato, credo che l'esenzione medica non l'avrei ottenuta...' ???? L… -