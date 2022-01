Esenzione a Djokovic, Salis: “Dica perché. Il mondo è sfiancato dal Covid” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sta facendo discutere l’Esenzione avuta dai medici del tennista Novak Djokovic (leggi qui). Non ha avuto trattamenti di favore, almeno a quello dichiarato dal Direttore dell’Australian Open. Infatti, il serbo parteciperà all’edizione ennesima di un torneo che potrebbe regalargli il record di vittorie. Anche altri atleti e allenatori hanno avuto esenzioni. Ne parla il mondo e anche il mondo dello sport italiano. Lo fa attraverso Silvia Salis, ex campionessa dei lanci e ora vicepresidente del Coni. La dirigente azzurra è intervenuta a TgCom24 ieri pomeriggio: “L’Esenzione concessa sta facendo giustamente discutere il mondo sportivo e non. Il punto va oltre la liceità della concessione, che a detta di Tennis Australia pare essere fondata su ragioni plausibili. Il tema è ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sta facendo discutere l’avuta dai medici del tennista Novak(leggi qui). Non ha avuto trattamenti di favore, almeno a quello dichiarato dal Direttore dell’Australian Open. Infatti, il serbo parteciperà all’edizione ennesima di un torneo che potrebbe regalargli il record di vittorie. Anche altri atleti e allenatori hanno avuto esenzioni. Ne parla ile anche ildello sport italiano. Lo fa attraverso Silvia, ex campionessa dei lanci e ora vicepresidente del Coni. La dirigente azzurra è intervenuta a TgCom24 ieri pomeriggio: “L’concessa sta facendo giustamente discutere ilsportivo e non. Il punto va oltre la liceità della concessione, che a detta di Tennis Australia pare essere fondata su ragioni plausibili. Il tema è ...

Advertising

FBiasin : “Lo stato australiano concede a #Djokovic l’esenzione dal vaccino: giocherà gli #AustralianOpen”. L’esenzione al t… - LiaCapizzi : L’esenzione medica a Djokovic è un messaggio indecente e pericoloso. Ma che dire del Paese che gliela concede? Quel… - RobertoBurioni : Gli UNICI motivi validi per un'esenzione medica dal vaccino sono una gravissima anafilassi in occasione della prima… - EmyRoyaleagle : RT @avvmacellaro: A #Djokovic danno l'esenzione ed a #Puzzer il foglio di via, che mondo di merda!!! - il_Conte78 : RT @VujaBoskov: protesta di #novax è quella cosa che dice di nascere da popolo e poi serve per fare avere esenzione a tennista miliardario… -