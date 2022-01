Escort Venezia Lusso | Annunci e Mappa delle prostitute che cambiano nome con la storia

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) La più celebre e celebrata cortigiana dell’epoca, Veronica Franco – ritratta dal Tintoretto – intrattenne per una notte Enrico III, re di Francia, in visita a(dopodiché le sue tariffe s’impennarono) e gli regalò tre sonetti composti per l’occasione in suo onore. Il suo talento letterario è apprezzato da Benedetto Croce: «Veronica Franco merita un posto nellaletteraria italiana, impersona veramente in una sua particolare manifestazione lo spirito del Rinascimento». Il filosofo liberale, proprietario di una rarissima edizioneLettere di Veronica Franco in originale, decide di ristamparle, nel 1949, sostenendo che vadano ribaltati i termini: non cortigiana che compone anche versi, ma autentica poetessa che incidentalmente è anche cortigiana. Veronica, che nasce nel 1546 e muore nel 1591, è il top del ...