Eros Ramazzotti | la presunta bisessualità e le accuse della Hunziker | ecco la verità

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)e la, leex moglie:tutta lae i dettaglivicenda Nel corsosua carriera ha venduto 60 milioni di dischi in tutto il mondo e vanta nume collaborazioni con artisti internazionali tra cui Anastacia, Tina Turner, Andrea Bocelli e Luciano Pavarotti vincendo numi premi e riconoscimenti come l’Echo Music Award 1999 e il NIAF Award 2008, ottenuti per aver promosso l’immaginemusica italiana all’estero: stiamo parlando del famoso cantante. Tra le sue canzoni più famose vi sono Più bella cosa dedicata alla sua ex moglie Michelle ...

GiovanniFerrar : Il 2022 sarà l’anno del ritorno di @RamazzottiEros. Ne parlo su @VanityFairIt ?? - radiocalabriafm : EROS RAMAZZOTTI - UN ANGELO DISTESO AL SOLE - infoitcultura : Eros Ramazzotti, la sua morte l'ha distrutto | 'Mi manchi' - radiocalabriafm : EROS RAMAZZOTTI - BAMBINO NEL TEMPO - RADIOEFFEITALIA : Eros Ramazzotti - Per il Resto Tutto Bene -

Ultime Notizie dalla rete : Eros Ramazzotti

Infineha espresso la mancanza che ancora gli suscita la scomparsa di Pino Daniele : " Ciao fratello, non ti dimentico! MI MANCHI ".Tanti artisti come il rocker italiano, hanno ricordato i momenti trascorsi con il cantante napoletano, tra questi c'è, il quale ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Pino ...In quella circostanza venne mostrato anche un video di Eros da molto giovane che lo elogiava per la sua bravura La morte di Pino Daniele e l’amicizia con Eros Ramazzotti. Oggi sono sei anni che è mort ...Era il 4 gennaio del 2015 quando morì Pino Daniele. Tra i tanti artisti che, nelle ultime ore, stanno ricordando Pino Daniele, c'è anche Eros Ramazzotti. Ramazzottu fu uno dei primi a commentare la no ...