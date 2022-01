Eriksen: “Ero morto per 5 minuti, adesso voglio il Mondiale” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le parole di Christian Eriksen tra presente e futuro: "voglio tornare a giocare e sogno il Mondiale in Qatar" Leggi su mediagol (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le parole di Christiantra presente e futuro: "tornare a giocare e sogno ilin Qatar"

Advertising

infoitsport : Eriksen: 'Ero morto per 5 minuti, ora voglio il Mondiale'. L'Inter lo aspetta a San Siro VIDEO - DjSandb : @barbarab1974 @YouTube eriksen l'ho visto in diretta e ti avevo anche mandato un tweet, ero convinto che fosse infa… - SerenaMaurelli : #Eriksen ero sul divano sono rimasta ferma con le lacrime che scendevano ho pregato x te Cri buona vita?? - ragnoxyz : @fabiano8marzo @My_JoyfulLiving @ellepereffe @maddaisu @DarioBallini Dipende, Eriksen in Italia non potrebbe più ot… - dado_janoski : @Salvo_Volpe17 @Lautaresque Eriksen era un giocatore con una tecnica superiore alla media, come Cahlanoglu allo sta… -