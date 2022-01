Epifania | la leggenda della Befana si consuma anche a tavola

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Chi si nasconde dietro la vecchina che porta dolciumi ai bimbi buoni e carbone ai birbantelli? E perchè il fuoco è un simbolo così importante? Tutto sull’L’, che tutte le feste porta via, si festeggia in tutta Italia e nel mondo il 6 Gennaio. La ricorrenza ricorda sì la visita dei Re Magi a Betlemme, dove portarono a Gesù appena nato oro, incenso e mirra, ma èlegata alla figura di una vecchina, lache – a bordo di una scopa e vestita di stracci – riempie di dolciumi o carbone, a seconda che i piccoli destinatari siano stati buoni o cattivi, le calze di tutti i bambini. Sulla nascitafigura, ci sono diverse leggende. La prima la lega proprio ai tre Magi: si narra che, nel loro viaggio verso Betlemme Baldassarre, ...

La Befana è infatti la protagonista del giorno dell'Epifania, il 6 gennaio, che chiude il periodo natalizio. La storia della Befana è strettamente legata ai Re Magi: la leggenda narra che Baldassare, Gaspare e Melchiorre, nel loro viaggio verso Betlemme, si fermarono a chiedere indicazioni a una vecchina. I protagonisti dell'Epifania sono i Re Magi. Se ne parla pochissimo solo nel vangelo di Matteo. Pochi versetti: tutto il resto - a partire dal fatto che fossero tre - è stato detto secoli dopo. Puntuale come tutti gli anni arriva l'Epifania, "che tutte le feste si porta via". La tradizionale festa dedicata alla Befana viene celebrata in tutto il mondo e ha origini molto antiche.