Epifania: Federalberghi, 'tiene' solo la montagnia, città d'arte al minimo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. - (Adnkronos) - In un periodo festivo scandito dalla variante omicron che ha provocato la quarta ondata dei contagi "era difficile potersi aspettare un boom di partenze tra gli italiani nel fine settimana dell'Epifania": nonostante la possibilità di un ponte - il 6 gennaio cade di giovedì - "non vi sarà quel gran pienone che in altra occasione ci si sarebbe potuti aspettare". E' il commento di Federalberghi davanti a una situazione difficile in cui "qualcosa si muove, ma senza alcun record di presenze". A salvare leggermente la stagione è solo la montagna che 'resiste' sino al 9 gennaio (con un tasso di occupazione mediamente del 60%) "ma per i periodi successivi ci sono pochissime prenotazioni e nssuna località annuncia il 'tutto esaurito' ", spiega l'associazione. Quanto alle città ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. - (Adnkronos) - In un periodo festivo scandito dalla variante omicron che ha provocato la quarta ondata dei contagi "era difficile potersi aspettare un boom di pnze tra gli italiani nel fine settimana dell'": nonostante la possibilità di un ponte - il 6 gennaio cade di giovedì - "non vi sarà quel gran pienone che in altra occasione ci si sarebbe potuti aspettare". E' il commento didavanti a una situazione difficile in cui "qualcosa si muove, ma senza alcun record di presenze". A salvare leggermente la stagione èla montagna che 'resiste' sino al 9 gennaio (con un tasso di occupazione mediamente del 60%) "ma per i periodi successivi ci sono pochissime prenotazioni e nssuna località annuncia il 'tutto esaurito' ", spiega l'associazione. Quanto alle...

