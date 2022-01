Epifania, Federalberghi: regge turismo montagna, a picco città arte (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tra i timori per la variante Omicron del Covid e una crisi economica crescente, è 'difficile aspettarsi un boom di partenze per l'Epifania'. Lo sostiene Federalberghi, precisando che la montagna '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tra i timori per la variante Omicron del Covid e una crisi economica crescente, è 'difficile aspettarsi un boom di pnze per l''. Lo sostiene, precisando che la'...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Epifania, Federalberghi: regge turismo montagna, a picco città arte #Turismo - MediasetTgcom24 : Epifania, Federalberghi: regge turismo montagna, a picco città arte #Turismo - chiediaigiganti : RT @rtl1025: ?? Poche le partenze per l'#Epifania. Secondo #Federalberghi la montagna resiste fino al 9 gennaio ma per i periodi successivi… - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? Poche le partenze per l'#Epifania. Secondo #Federalberghi la montagna resiste fino al 9 gennaio ma per i periodi successivi… - rtl1025 : ?? Poche le partenze per l'#Epifania. Secondo #Federalberghi la montagna resiste fino al 9 gennaio ma per i periodi… -