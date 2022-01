Emma Marrone e Stefano De Martino, “Il ritorno di fiamma”: fan impazziti di gioia. La dedica d’amore sui social (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Emma Marrone e Stefano De Martino, una delle coppie più amate negli anni da migliaia di ragazzine che nel 2009 seguivano l’edizione di Amici a cui avevano partecipato, ma non solo. La cantante e il conduttore sono stati al centro dell’attenzione per moltissimo tempo e il loro rapporto è sempre sembrato travagliato, per poi vedere all’orizzonte uno spiraglio dei fantomatici “buoni rapporti”. Il percorso sarà stato sicuramente lungo, ma oggi Emma sembra una donna totalmente consapevole e lontana da quell’amore tanto sofferto: talmente tanto, che ha pubblicato un tenero messaggio su Instagram proprio per il suo ex, scatenando un po’ di scompiglio sui social. Emma Marrone, l’amore come ricordo Una storia su Instagram che quasi sarebbe passata ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 5 gennaio 2022)De, una delle coppie più amate negli anni da migliaia di ragazzine che nel 2009 seguivano l’edizione di Amici a cui avevano partecipato, ma non solo. La cantante e il conduttore sono stati al centro dell’attenzione per moltissimo tempo e il loro rapporto è sempre sembrato travagliato, per poi vedere all’orizzonte uno spiraglio dei fantomatici “buoni rapporti”. Il percorso sarà stato sicuramente lungo, ma oggisembra una donna totalmente consapevole e lontana da quell’amore tanto sofferto: talmente tanto, che ha pubblicato un tenero messaggio su Instagram proprio per il suo ex, scatenando un po’ di scompiglio sui, l’amore come ricordo Una storia su Instagram che quasi sarebbe passata ...

