Emma Marrone | dedica a Stefano De Martino | dolci parole per l’ex

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Torna a scrivere sui socialche fa una dolceDe: ledella cantante sui social. La cantante scrive sulsui social (via Screenshot Instagram)torna a scrivere aDe. No, non stiamo parlando di un ritorno di fiamma, con la cantante che si è solamente voluta complimentare confidanzato per il suo nuovo programma intitolato ‘Bar Stella‘, in onda su Rai 2. L’artista salentina infatti ha apprezzato tantissimo il nuovo format, con Deche allo stesso tempo si sta affermando nel panorama televisivo italiano. Nonostante la trasmissione vada in onda in seconda serata, alle ...

ha scritto via social una dedica per il suo ex, Stefano De Martino. Argomenti trattati: la dedica a Stefano De Martino: i rapporti con De Martino: ...Sono passati circa dieci anni dalla loro relazione, nata tra i banchi della scuola di Amici di Maria De Filippi. Dopo una fine burrascosae Stefano De Martino hanno mantenuto un rapporto di stima reciproca. E lo dimostra la dedica inaspettata della cantante per il conduttore che ha fatto impazzire i fan. 'Proud' (che in ...La sua ex fidanzata, Emma Marrone, gli ha voluto dedicare un messaggio. Emma Marrone: la dedica a Stefano De Martino. Emma Marrone si è mostrata via social mentre guardava Bar St ...Il dolce messaggio di Emma Marrone a Stefano De Martino: la cantante ha scritto 'Proud' in un Ig Story dedicata al suo ex fidanzato.