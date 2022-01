Emergenza Covid, l’esperto: “Non possiamo vaccinare il mondo ogni 6 mesi” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Londra – “Non possiamo vaccinare il pianeta ogni 4 o 6 mesi. Non è sostenibile”. Sono le parole del professor Andrew Pollard, the direttore dell’Oxford Vaccine Group e numero 1 dell’UK Committee on Vaccination and Immunization, che ha contribuito a realizzare il vaccino Astrazeneca. l’esperto spiega al Daily Telegraph che, a suo parere, la strategia di procedere con sistematiche vaccinazioni generali non è percorribile. “Bisogna concentrarsi sui soggetti fragili”, dice, evidenziando che sono necessari ulteriori dati per stabilire “se, quando e come i soggetti vulnerabili avranno bisogno di dosi supplementari”. A Sky News, Pollard dice che “da un punto di vista globale non è sostenibile e praticabile somministrare le quarte dosi a tutti sul pianeta ogni 6 mesi. Oggi ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Londra – “Nonil pianeta4 o 6. Non è sostenibile”. Sono le parole del professor Andrew Pollard, the direttore dell’Oxford Vaccine Group e numero 1 dell’UK Committee on Vaccination and Immunization, che ha contribuito a realizzare il vaccino Astrazeneca.spiega al Daily Telegraph che, a suo parere, la strategia di procedere con sistematiche vaccinazioni generali non è percorribile. “Bisogna concentrarsi sui soggetti fragili”, dice, evidenziando che sono necessari ulteriori dati per stabilire “se, quando e come i soggetti vulnerabili avranno bisogno di dosi supplementari”. A Sky News, Pollard dice che “da un punto di vista globale non è sostenibile e praticabile somministrare le quarte dosi a tutti sul pianeta. Oggi ...

