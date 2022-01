Emergenza Covid, la Lega Serie A si riunisce in videochiamata (Di mercoledì 5 gennaio 2022) ROMA - È in corso un consiglio della Lega Serie A, convocato in conference call, per valutare la situazione Legata al Covid sul campionato italiano. Lo apprende ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) ROMA - È in corso un consiglio dellaA, convocato in conference call, per valutare la situazioneta alsul campionato italiano. Lo apprende ...

Advertising

RobertoBurioni : Ricordiamo che fare una donazione per l'emergenza COVID è un gesto molto bello ma non conferisce alcuna immunità da… - RobertoBurioni : @zennaronews Fare una donazione per l'emergenza COVID è un gesto molto bello ma non conferisce alcuna immunità dall… - stanzaselvaggia : Proprio perché forse ci infetteremo tutti, abbiamo il dovere di diluire il più possibile i contagi. Anche perché i… - julynko2000 : RT @RobertoBurioni: Ricordiamo che fare una donazione per l'emergenza COVID è un gesto molto bello ma non conferisce alcuna immunità dall'i… - dtella65 : RT @RobertoBurioni: Ricordiamo che fare una donazione per l'emergenza COVID è un gesto molto bello ma non conferisce alcuna immunità dall'i… -