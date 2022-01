Emergenza Covid, ecco il farmaco che può evitare il ricovero (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Oggi abbiamo trattato i primi pazienti malati di Covid con il molnupiravir. Si tratta di 21 anziani residenti in due case di riposo genovesi. Grazie a questo farmaco si eviterà l’evoluzione dell’infezione verso forme gravi e quindi verso il ricovero in ospedale”. Lo scrive su Facebook il direttore della clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti. “Una cura in più contro il Covid – sottolinea l’infettivologo genovese – da fare direttamente a casa. Grazie al super ‘Dream team’ che incessantemente da 2 anni lavora per curare il Covid e non solo”, conclude Bassetti. “Ci sono criteri molto precisi che ha definito Aifa per utilizzare l’antivirale – spiega l’infettivologo – fondamentalmente molto simili a quelli che usiamo per i monoclonali. Ovviamente – chiarisce – ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Oggi abbiamo trattato i primi pazienti malati dicon il molnupiravir. Si tratta di 21 anziani residenti in due case di riposo genovesi. Grazie a questosi eviterà l’evoluzione dell’infezione verso forme gravi e quindi verso ilin ospedale”. Lo scrive su Facebook il direttore della clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti. “Una cura in più contro il– sottolinea l’infettivologo genovese – da fare direttamente a casa. Grazie al super ‘Dream team’ che incessantemente da 2 anni lavora per curare ile non solo”, conclude Bassetti. “Ci sono criteri molto precisi che ha definito Aifa per utilizzare l’antivirale – spiega l’infettivologo – fondamentalmente molto simili a quelli che usiamo per i monoclonali. Ovviamente – chiarisce – ...

