Elisabetta Gregoraci | il folle prezzo di questo abito bianco lascia senza parole | la cifra è altissima

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il 2022 è appena cominciato e le star sono già più scatenate che mai sui social. Nonostante il periodo storico difficile che tutti stiamo vivendo, in molte non hanno perso occasione per documentare con foto e Stories il loro Capodanno all'insegna del glamour. Tra queste c'è stata: ha festeggiato con le persone più importanti della sua vita, ovvero il figlio Nathan Falco e l'ex marito Flavio Briatore, e non ha rinunciato allo stile. Ecco cosa ha indossato per il suo 31 dicembre passato in famiglia., look esagerato! Quale migliore occasione del Capodanno per osare con un look originale e glamour? È proprio quanto fatto daper i festeggiamenti in famiglia. Come documentato sui social, ha dato il via al nuovo anno in ...