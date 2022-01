Elezioni: Renzi, 'venerdì alle 17 per sostegno candidatura Casini a suppletive' (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Vi segnalo la candidatura di Valerio Casini, un giovane trentenne appassionato di musica e politica, alle suppletive di Roma. Se avete amici, colleghi, parenti o conoscenti che risiedono a Roma Centro, mi raccomando: aiutateci a far circolare il nome di Valerio e le sue idee". Così Matteo Renzi nella enews. "Per la prima volta, Italia Viva si misurerà con il proprio simbolo per il Parlamento. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per dimostrare quello che valiamo davvero, altro che sondaggi. Con Valerio Casini e tutta Italia Viva Roma ci vediamo venerdì 7 alle 17 in via dei Cappellari 69 e, per chi non potesse esserci, in diretta Facebook sulla pagina di Italia Viva". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Vi segnalo ladi Valerio, un giovane trentenne appassionato di musica e politica,di Roma. Se avete amici, colleghi, parenti o conoscenti che risiedono a Roma Centro, mi raccomando: aiutateci a far circolare il nome di Valerio e le sue idee". Così Matteonella enews. "Per la prima volta, Italia Viva si misurerà con il proprio simbolo per il Parlamento. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per dimostrare quello che valiamo davvero, altro che sondaggi. Con Valerioe tutta Italia Viva Roma ci vediamo17 in via dei Cappellari 69 e, per chi non potesse esserci, in diretta Facebook sulla pagina di Italia Viva".

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Renzi Franceschini potrebbe essere candidato ideale sia per il Colle che per Palazzo Chigi ...perimetro ridotto a una compagine di governo che va da Leu a Forza Italia e Renzi, la politica pretenderà che sia un politico, e non un tecnico, a guidare l'esecutivo nell'anno prima delle elezioni'. ...

Pd: Bettini, 'baruffa Renzi - D'Alema banale e fuorviante' ... nel modo a lui congeniale, di una crisi profonda della sinistra italiana' ma poi 'lo stesso Renzi, a un certo punto e rovinosamente, ha perduto la rotta. Siamo arrivati così alle ultime elezioni ...

Elezioni: Renzi, 'venerdì alle 17 per sostegno candidatura Casini a suppletive' Il Sannio Quotidiano Credit: ANSA/ DI MEO Ci risiamo: è sempre Letta contro Renzi, la politica del centrosinistra è ancora ferma allo “stai sereno”. Che è successo stavolta? Che Renzi sta già lavorando sottotraccia affinché con Draghi al Quir ...

Elezione presidente della Repubblica, Dario Franceschini sarà un candidato? Continua il totonomi attorno all'elezione del presidente della Repubblica, e tra gli altri spunta anche quello di Dario Franceschini.

