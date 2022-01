Elezione Presidente della Repubblica 2022: candidati, come si vota, sondaggi e date (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Quello del 31 dicembre scorso è stato l’ultimo discorso del Presidente Sergio Mattarella perché a breve ci saranno le nuove elezioni del Presidente della Repubblica, con la scelta del suo successore che ci sarà lunedì 24 gennaio 2022. In quest’articolo troverete tutte le informazioni utili sui candidati, sui sondaggi e su come si vota uno dei personaggi fondamentali che rappresenta l’Italia. Elezione Presidente della Repubblica 2022: quando e come si vota, la data L’ormai ‘ex’ Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha giurato il 3 febbraio del 2015, con le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Quello del 31 dicembre scorso è stato l’ultimo discorso delSergio Mattarella perché a breve ci saranno le nuove elezioni del, con la scelta del suo successore che ci sarà lunedì 24 gennaio. In quest’articolo troverete tutte le informazioni utili sui, suie susiuno dei personaggi fondamentali che rappresenta l’Italia.: quando esi, la data L’ormai ‘ex’Sergio Mattarella ha giurato il 3 febbraio del 2015, con le ...

Advertising

Roberto_Fico : Ho convocato il Parlamento in seduta comune per l’elezione del Presidente della Repubblica il #24gennaio alle ore 1… - you_trend : ?? #BREAKING L'elezione del Presidente della Repubblica comincerà il 24 gennaio alle 15:00. Lo ha reso noto il Presi… - reportrai3 : Ci avviciniamo all’elezione del presidente della Repubblica. Un ruolo fondamentale l’avranno ovviamente i senatori.… - Il_Vitruviano : @Peter_Italy @maxdantoni Più che altro, quando Letta propone Draghi per la Presidenza della Repubblica, non può non… - SandroBonomi2 : RT @marieta99044909: Sconforto Cunial è un grande elettore e voterà per l'elezione del Presidente della Repubblica Questo per rendervi c… -