Elezione del Presidente della Repubblica | storia | documenti e curiosità nel sito della Camera

ROMA – In vista della riunione del Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, la Camera dei deputati dedica una sezione del proprio sito internet alla storia delle elezioni dei Presidenti della Repubblica. All'indirizzo Internet www.Camera.it/pdr2022 è possibile ripercorrere tutte le elezioni e i giuramenti dei Presidenti attraverso i resoconti parlamentari, le fotografie, i video, materiali di documentazioni e schede, le prime pagine storiche dei quotidiani. In questo sito web, inoltre, sarà possibile seguire la diretta webtv dell'Aula con il nuovo sistema di sottotitolazione automatico dei lavori.

