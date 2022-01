Economia Circolare e bioeconomia: bando Horizon da 66 milioni di euro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Si chiuderà il 15 febbraio il bando Circular economy and bioeconomy sectors di Horizon contenuto nel Programma di lavoro 2021-2022 del Cluster “Food, bioeconomy, natural resources, agriculture and environment”. Il bando contiene 7 topics, per un budget complessivo indicativo pari a 66 milioni di euro. Il bando rientra nella Destination 3 – Circular economy and bioeconomy sectors che ha l’obiettivo di sostenere soluzioni circolari guidate dalla neutralità climatica e dalla bioEconomia per generare soluzioni, integrate, sicure a livello territoriale e in settori diversi. L’obiettivo generale del cluster “Food, bioeconomy, natural resources, agriculture and environment” è proteggere l’ambiente, ripristinare, gestire e utilizzare in modo sostenibile le risorse naturali e ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Si chiuderà il 15 febbraio ilCircular economy and bioeconomy sectors dicontenuto nel Programma di lavoro 2021-2022 del Cluster “Food, bioeconomy, natural resources, agriculture and environment”. Ilcontiene 7 topics, per un budget complessivo indicativo pari a 66di. Ilrientra nella Destination 3 – Circular economy and bioeconomy sectors che ha l’obiettivo di sostenere soluzioni circolari guidate dalla neutralità climatica e dalla bioper generare soluzioni, integrate, sicure a livello territoriale e in settori diversi. L’obiettivo generale del cluster “Food, bioeconomy, natural resources, agriculture and environment” è proteggere l’ambiente, ripristinare, gestire e utilizzare in modo sostenibile le risorse naturali e ...

Advertising

PaoloStern : RT @BenecomuneNet: Becchetti: 'Economia circolare significa aumento di materia seconda (riuso/riciclo) utilizzata come input, allungamento… - olivieripennesi : RT @BenecomuneNet: Becchetti: 'Economia circolare significa aumento di materia seconda (riuso/riciclo) utilizzata come input, allungamento… - EurvenGreeny : Le aziende devono adottare modelli di #economiacircolare ? per soddisfare le richieste dei consumatori e mitigare i… - ValerioDeMolli : RT @Ambrosetti_: #ThinkTankBasilicata: è attiva la Call for Ideas “Power2Innovate” in questi settori: #Economia circolare, #Rinnovabili, #I… - AlbertoNegri1 : -