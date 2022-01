Ecco perché il PNRR è la sfida del 2022 (che potrebbe cambiare il Paese) (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Con il 2022 si apre una pagina importante della storia del nostro Paese. La crisi economica e sociale causata dalla pandemia ha forzato gli Stati membri dell’Unione Europea verso strumenti finanziari condivisi che accompagnassero le comunità verso una ripresa veloce e sostenibile. L’Italia ha risposto presentando all’Europa un Piano, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato con le risorse del Next Generation EU per un importo pari a 191,5 miliardi di euro e integrato, per gli investimenti complementari, con risorse aggiuntive pari a 30,6 miliardi. Il PNRR, con la struttura fatta di scadenze e obiettivi da raggiungere, missioni e interventi trasversali, ha un pregio, ovvero quello di aver posto gli Stati di fronte alla necessità di guardare al proprio interno e in un’ottica di Europa. Ma a ... Leggi su fmag (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Con ilsi apre una pagina importante della storia del nostro. La crisi economica e sociale causata dalla pandemia ha forzato gli Stati membri dell’Unione Europea verso strumenti finanziari condivisi che accompagnassero le comunità verso una ripresa veloce e sostenibile. L’Italia ha risposto presentando all’Europa un Piano, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (), finanziato con le risorse del Next Generation EU per un importo pari a 191,5 miliardi di euro e integrato, per gli investimenti complementari, con risorse aggiuntive pari a 30,6 miliardi. Il, con la struttura fatta di scadenze e obiettivi da raggiungere, missioni e interventi trasversali, ha un pregio, ovvero quello di aver posto gli Stati di fronte alla necessità di guardare al proprio interno e in un’ottica di Europa. Ma a ...

Advertising

Greenpeace_ITA : ??[1/5] #Nucleare e #gas nella #tassonomia europea? Una scelta per nulla strategica dal punto di vista energetico,… - Gazzetta_it : #calciomercato Il Lilla non ha blindato Botman e Sanches: ecco perché il Milan può sperare - fattoquotidiano : Un falla nei controlli? Ecco perché anche i positivi hanno il Green pass - enki1965 : RT @Laura45770337: #Djokovic non sapete un cazzo e parlate. Giornalisti servi e invidiosi perché voi vi siete fatti iniettare quella ??e lui… - SmartWolf20july : RT @nuntius_viator: Potevano imporre la super carta da culo già nell'agosto 2021, invece sono partiti con una discriminazione lieve per poi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché Esce in tutti gli store "Helenasya" l'ultimo libro di Pieralberto Faina Non basta, occorre anche un pizzico di trascendente, ed ecco Hestìa (dea olimpica greca) oppure l'...forte nemico potendo contare solo sulle misere energie di guerrieri anziani? Ciò era accaduto perché ...

Obbligo vaccinale per lavoratori over 60 e fragili: maggioranza spaccata. Oggi cabina di regia e Cdm Ecco perché per evitare nuove tensioni tra i partiti di maggioranza alla fine è possibile che il premier Mario Draghi opti per l'obbligo vaccinale soltanto per alcune categorie di lavoratori a ...

«Don’t look up», ecco perché è il film dell’anno Corriere della Sera Non basta, occorre anche un pizzico di trascendente, edHestìa (dea olimpica greca) oppure l'...forte nemico potendo contare solo sulle misere energie di guerrieri anziani? Ciò era accaduto...per evitare nuove tensioni tra i partiti di maggioranza alla fine è possibile che il premier Mario Draghi opti per l'obbligo vaccinale soltanto per alcune categorie di lavoratori a ...