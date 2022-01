Ecco la bozza al vaglio del Cdm: rientro a scuola lunedì e nuove misure in caso di contagio. Vaccino obbligatorio per over 50 e super green pass esteso (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dunque come preannunciato, nonostante le perplessità espresse dalle Regioni e dall’Associazione Nazionale dei Presidi, il governo di ritardare il rientro nelle scuole non vuol proprio saperne e, malgrado ora i contagi minaccino pesantemente più i minori che gli adulti, stando a quanto pubblicato nella bozza appena uscita dalla Cabina di regia (ora all’esame del Cdm), il rientro resta quello fissato per lunedì 10 gennaio. Tuttavia, nella bozza sono indicate le misure da seguire riguardo alla gestione dei casi Covid, per le elementari, le medie, e le superiori e a seconda del numero di contagi accertati. PER LE ELEMENTARI – Come spiega la bozza, ”In presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dunque come preannunciato, nonostante le perplessità espresse dalle Regioni e dall’Associazione Nazionale dei Presidi, il gno di ritardare ilnelle scuole non vuol proprio saperne e, malgrado ora i contagi minaccino pesantemente più i minori che gli adulti, stando a quanto pubblicato nellaappena uscita dalla Cabina di regia (ora all’esame del Cdm), ilresta quello fissato per10 gennaio. Tuttavia, nellasono indicate leda seguire riguardo alla gestione dei casi Covid, per le elementari, le medie, e leiori e a seconda del numero di contagi accertati. PER LE ELEMENTARI – Come spiega la, ”In presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe ...

