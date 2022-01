È stato risolto il giallo della lingua tagliata nel frigo di un B&B di Roma (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGI - È stato risolto il giallo della lingua umana tagliata e trovata nel frigorifero di un B&B a Roma. "Ho la lingua tagliata e una parte sta nel frigo bar del bed and breakfast dove sto alloggiando" aveva detto un una telefonata alle 3 di notte al 112 un cittadino belga. L'uomo, un 40enne che alloggiava in via degli Orti d'Alibert, a Trastevere, è stato soccorso dal 118 e nel B&B i militari hanno effettivamente trovato parte della lingua dell'uomo all'interno del frigo bar. Nella stanza alloggiava una donna, anche lei belga, fermata con l'accusa di lesioni gravissime. Non e' escluso che la ferita sia stata causata da un ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGI - Èilumanae trovata nelrifero di un B&B a. "Ho lae una parte sta nelbar del bed and breakfast dove sto alloggiando" aveva detto un una telefonata alle 3 di notte al 112 un cittadino belga. L'uomo, un 40enne che alloggiava in via degli Orti d'Alibert, a Trastevere, èsoccorso dal 118 e nel B&B i militari hanno effettivamente trovato partedell'uomo all'interno delbar. Nella stanza alloggiava una donna, anche lei belga, fermata con l'accusa di lesioni gravissime. Non e' escluso che la ferita sia stata causata da un ...

