“È il corpo di una donna”. Orrore nella città italiana: trovato avvolto in 2 sacchi. Il sospetto terribile (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Orrore a Trieste, il corpo di una donna è stato trovato in due sacchi neri, si trovava nel parco dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. L’identità della donna non è ancora stata resa nota. Ma la paura è che si possa trattare di Liliana Resinovich, la donna 62enne scomparsa il 14 dicembre scorso. Il ritrovamento infatti è avvenuto non lontano dal rione in cui abita. Liliana vive con il marito Sebastiano, fotografo in pensione, nella zona popolare di San Giovanni. Un rapporto il loro che si sarebbe logorato con il tempo. Sono distrutto. Ho un dolore molto forte per la mancanza di una persona con cui stavo vivendo momenti felici, ma ho molto fiducia nella polizia e nella magistratura”, aveva detto l’uomo. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022)a Trieste, ildi unaè statoin dueneri, si trovava nel parco dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. L’identità dellanon è ancora stata resa nota. Ma la paura è che si possa trattare di Liliana Resinovich, la62enne scomparsa il 14 dicembre scorso. Il ritrovamento infatti è avvenuto non lontano dal rione in cui abita. Liliana vive con il marito Sebastiano, fotografo in pensione,zona popolare di San Giovanni. Un rapporto il loro che si sarebbe logorato con il tempo. Sono distrutto. Ho un dolore molto forte per la mancanza di una persona con cui stavo vivendo momenti felici, ma ho molto fiduciapolizia emagistratura”, aveva detto l’uomo. ...

