È di nuovo caos Covid negli ospedali italiani: ricoveri in crescita, reparti in emergenza (di S.Renda) (Di mercoledì 5 gennaio 2022) negli ospedali è di nuovo il caos. I ricoveri Covid tornano a premere sulle terapie intensive, portando i numeri a livelli emergenziali, i letti sono occupati principalmente da pazienti che non hanno voluto sottoporsi al vaccino, per lo stesso motivo le corsie si svuotano di sanitari sospesi. L'allarme parte dagli addetti ai lavori, confermato nei numeri: nella settimana tra il 28 dicembre e il 4 gennaio il tasso di crescita dei ricoveri Covid negli ospedali sentinella Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere) ha avuto una accelerazione del 25,8%. Il report ha coinvolto 21 strutture sanitarie e ospedaliere e 4 ospedali pediatrici

