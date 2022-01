Dybala è sempre infortunato, Fifa introduce la caratteristica ‘infortunio facile’ (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dybala si infortuna sempre? La Fifa introduce la caratteristica “Infortunio facile”. Lo scrive il Corriere dello Sport. Nella modalità Ultimate Team di Fifa l’attaccante della Juventus è un giocatore fortissimo, con statistiche altissime, ma “le sue esperienze nel mondo reale hanno portato gli sviluppatori ad aggiungere un’altra caratteristica al suo kit chiamata ‘infortunio facile’. Questo vuol dire che ogni contrasto più intenso del normale o persino una caduta dopo una palla aerea contestata potrebbe costringere l’uscita forzata dal campo del giocatore. Questo lo rende quello che gli inglesi chiamano un ‘glass cannon’, un cannone di vetro, ovvero un personaggio molto forte ma che si rompe facilmente”. Il problema è che le ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 gennaio 2022)si infortuna? Lala“Infortunio facile”. Lo scrive il Corriere dello Sport. Nella modalità Ultimate Team dil’attaccante della Juventus è un giocatore fortissimo, con statistiche altissime, ma “le sue esperienze nel mondo reale hanno portato gli sviluppatori ad aggiungere un’altraal suo kit chiamata. Questo vuol dire che ogni contrasto più intenso del normale o persino una caduta dopo una palla aerea contestata potrebbe costringere l’uscita forzata dal campo del giocatore. Questo lo rende quello che gli inglesi chiamano un ‘glass cannon’, un cannone di vetro, ovvero un personaggio molto forte ma che si rompe facilmente”. Il problema è che le ...

Advertising

napolista : #Dybala è sempre infortunato, Fifa introduce la caratteristica ‘infortunio facile’ Sul CorSport. Un’aggiunta al ki… - yoshi5477 : RT @SCUtweet: #Pjanic a Tuttosport ?? Difficile lasciare la #Juve e auguro il meglio. Scudetto? Non muore mai. #Allegri il migliore: vince… - ilariadituccio : RT @SCUtweet: #Pjanic a Tuttosport ?? Difficile lasciare la #Juve e auguro il meglio. Scudetto? Non muore mai. #Allegri il migliore: vince… - MoyanoEstefania : RT @AndreaBargione: Pjanic su #Dybala: “È un giocatore che la #Juventus non deve perdere. Dybala lo terrei sempre, ha una mentalità vincent… - PrinceOfXtreme : @juventusfans Ma perché Rabiot sempre titolare? Non ha senso… Alex Sandro… e Chiesa e Dybala? Fortuna che avevano recuperato… -