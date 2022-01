Due o tre settimane di Dad per aumentare la percentuale di studenti vaccinati. A chiederlo sono i presidi. Giannelli: “Lo diciamo da tempo”. A Palazzo Chigi oggi ci sarà la Cabina di regia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Due o tre settimane di Dad potrebbero essere utili per raggiungere determinati obiettivi tra cui l’aumento della percentuale degli studenti vaccinati: tra i più grandi è molto buona ma nella fascia d’età 5-11 anni ha avuto la prima dose solo il 10% e Omicron è largamente diffusa”. È quanto ha detto a L’Aria che Tira il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli (nella foto). “Noi lo diciamo da tempo, ma non abbiamo avuto alcun riscontro”, ha spiegato Giannelli. “Sicuramente – ha aggiunto il numero uno dell’associazione dei presidi – i numeri del contagio sono in salita e quindi è logico attendersi un aumento dei casi all’interno della popolazione studentesca. Il governo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Due o tredi Dad potrebbero essere utili per raggiungere determinati obiettivi tra cui l’aumento delladegli: tra i più grandi è molto buona ma nella fascia d’età 5-11 anni ha avuto la prima dose solo il 10% e Omicron è largamente diffusa”. È quanto ha detto a L’Aria che Tira il presidente dell’Associazione nazionale, Antonello(nella foto). “Noi loda, ma non abbiamo avuto alcun riscontro”, ha spiegato. “Sicuramente – ha aggiunto il numero uno dell’associazione dei– i numeri del contagioin salita e quindi è logico attendersi un aumento dei casi all’interno della popolazione studentesca. Il governo ...

