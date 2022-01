Draghi ha fotografato la realtà che D’Alema finge di ignorare

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Al direttore - “L’idea che il premier si autoelegge capo dello stato e nomina al suo posto un alto funzionario del ministero dell’Economia mi pare non adeguata per un grande paese democratico come l’Italia, con tutto il rispetto per le persone”. Così parlò Massimo. Certo che Giuseppe Conte, l’avvocato del popolo, dal popolo e per il popolo, quanto ad adeguatezza, non lo batteva nessuno. Anzi, se fosse dipeso dal líder máximo, Conte sarebbe, adeguatamente, alla guida del suo terzo governo, magari sostenuto da una maggioranza parlamentare differente da ciascuna delle prime due. Poi dicono che uno si butta a sinistra!Giuliano Cazzola Il problema mi pare un altro. Nella grammatica dalemiana, la democrazia rappresentativa funziona solo nei casi in cuisiede in Parlamento. E in ogni caso,, come sa bene ...