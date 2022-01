Donnarumma sfida Mendy e Neuer: corsa a tre come miglior portiere FIFA nel 2021 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La FIFA ha annunciato i finalisti per i premi The Best FIFA Women’s Goalkeeper e The Best FIFA Men’s Goalkeeper. Gli ultimi tre candidati per il The Best FIFA Women’s Goalkeeper sono (in ordine alfabetico): Ann-Katrin Berger (Germania / Chelsea FC femminile) Christiane Endler (Cile / Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais) Stephanie Lynn Marie Labbé L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Laha annunciato i finalisti per i premi The BestWomen’s Goalkeeper e The BestMen’s Goalkeeper. Gli ultimi tre candidati per il The BestWomen’s Goalkeeper sono (in ordine alfabetico): Ann-Katrin Berger (Germania / Chelsea FC femminile) Christiane Endler (Cile / Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais) Stephanie Lynn Marie Labbé L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Donnarumma sfida Mendy e Neuer: corsa a tre per il premio The Best FIFA come miglior portiere nel 2021… - sportli26181512 : #Notizie #GianluigiDonnarumma Donnarumma sfida Mendy e Neuer: corsa a tre come miglior portiere FIFA nel 2021: La F… - RinnovoGigio : Prossimo capodanno nuova sfida alcolica: ognuno beve quando scoreggia94 twitta su Donnarumma/Calhanoglu. - ArmandaGelsomin : RT @tvdellosport: ?? La super parata di #donnarumma sul finale della sfida tra #vannes e #psg ???? Le emozioni della #coupedefrance sono su… - Clag63 : RT @tvdellosport: ?? La super parata di #donnarumma sul finale della sfida tra #vannes e #psg ???? Le emozioni della #coupedefrance sono su… -