Doni per tutti i bambini monrealesi nel giorno dell’Epifania al Circolo Italia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) MONREALE – Domani presso il Circolo Cultura Italia in piazza Vittorio Emanuele II alcune associazioni monrealesi regaleranno ai bambini le tradizionali “calze della befana”. Le associazioni che hanno reso possibile questo evento sono: la Pro Loco di Monreale, il Circolo Cultura Italia, il Quartiere, Convi.vi l’Autismo e la Casa delle Gioie. Il 23 dicembre dello scorso (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di mercoledì 5 gennaio 2022) MONREALE – Domani presso ilCulturain piazza Vittorio Emanuele II alcune associazioniregaleranno aile tradizionali “calze della befana”. Le associazioni che hanno reso possibile questo evento sono: la Pro Loco di Monreale, ilCultura, il Quartiere, Convi.vi l’Autismo e la Casa delle Gioie. Il 23 dicembre dello scorso (Monrealelive.it)

Advertising

Agenzia_Ansa : Visita a sorpresa nella notte di Capodanno per gli ospiti dell'Ostello 'don Luigi Di Liegro', vicino la Stazione Te… - fattoquotidiano : DONI PER IL COLLE L'ultima di B. regala le 'croste' da televendita - monrealeatoday : Doni per tutti i bambini monrealesi nel giorno dell'Epifania al Circolo Italia - - SassiLive : SIAP REGIONALE BASILICATA E PROVINCIALE MATERA CONSEGNANO DONI PER LA BEFANA A BIMBI REPARTO PEDIATRIA OSPEDALE DI… - scorpio66966 : RT @marcopiaiasj: AFFARI DI CUORE?? Ciò che il cuore conosce oggi, la testa comprenderà domani. - Seneca Siamo abituati ad entrare nelle c… -