Documento Br su Aldo Moro | ministero Cultura dispone verifica

Il ministero della Cultura ha disposto una verifica sul ciclostile del 'Comunicato n.1' con cui le Brigate Rosse rivendicarono il rapimento diMoro nel 1978, messo in vendita dalla casa d'aste Bertolami Fine Arts. L'intento è 'verificarne la peculiarità e l'interesse'. Nel fascicolo 'Moro uno' della Corte di Assise di Roma, infatti, ...La testimonianza del sequestro dell'allora presidente del Consiglio,Moro, e il drammatico ... "A che titolo una casa d'aste mette in vendita un(storico) delle BR sul caso Moro? Perché ...Il ministero della Cultura ha disposto una verifica sul ciclostile del "Comunicato n.1" con cui le Brigate Rosse rivendicarono il rapimento di Aldo Moro nel 1978, messo in vendita dalla casa d'aste Be ...Fioccano le polemiche sui social dopo che la casa d’aste Bertolami Fine Arts di Roma ha messo in vendita, inserito nel il lotto numero 43 del catalogo “Autografi & Memorabilia”, una copia del volantin ...