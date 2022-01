Djokovic senza vaccino? "Cosa dovrebbero fare ora gli altri giocatori". Pietrangeli, vendetta-choc (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una speciale esenzione permetterà a Novak Djokovic di partecipare ai prossimi Australian Open, ma dopo l'annuncio del serbo — che non ha mai ammesso di essersi vaccinato — sono partite numerose le critiche dei fan. Un altro grande tennista, ma del passato, il nostro Nicola Pietrangeli, ha commentato il caso a LaPresse: “Non va bene, essendo il numero 1 dovrebbe essere il primo a dare l'esempio — ha detto — Non ho niente contro di lui, ma è una Cosa brutta”. E ancora: “È un brutto messaggio che si manda, allora vuol dire che è solo una questione di interessi, di soldi e non si pensa alla salute degli atleti”. La nota di Tennis Australia - Pietrangeli tuona ancora: “Se è una caduta di stile da parte di Djokovic? Penso di si. I giocatori potrebbero anche fare sciopero, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una speciale esenzione permetterà a Novakdi partecipare ai prossimi Australian Open, ma dopo l'annuncio del serbo — che non ha mai ammesso di essersi vaccinato — sono partite numerose le critiche dei fan. Un altro grande tennista, ma del passato, il nostro Nicola, ha commentato il caso a LaPresse: “Non va bene, essendo il numero 1 dovrebbe essere il primo a dare l'esempio — ha detto — Non ho niente contro di lui, ma è unabrutta”. E ancora: “È un brutto messaggio che si manda, allora vuol dire che è solo una questione di interessi, di soldi e non si pensa alla salute degli atleti”. La nota di Tennis Australia -tuona ancora: “Se è una caduta di stile da parte di? Penso di si. Ipotrebbero anchesciopero, ...

