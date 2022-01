Djokovic senza il vaccino rischia di non entrare in Australia: 'A casa subito se non giustifica l'esenzione' (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L'esenzione dal vaccino garantita a Novak Djokovic per partecipare agli Australian Open di tennis potrebbe avere vita breve. Dopo le polemiche suscitate dall'annuncio della 'corsia preferenzialè ... Leggi su leggo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L'dalgarantita a Novakper partecipare aglin Open di tennis potrebbe avere vita breve. Dopo le polemiche suscitate dall'annuncio della 'corsia preferenzialè ...

Advertising

GuidoDeMartini : Novak Djokovic ha donato, senza farsi pubblicità, un milione di euro agli ospedali di Bergamo. La cifra non è sicur… - lucianonobili : Il principio fondamentale dello sport è che le regole sono uguali per tutti: il numero uno e lo sconosciuto outside… - Adnkronos : #Djokovic, le regole non sono uguali per tutti? - zavar0v : RT @Gazzetta_it: Djokovic, dura posizione del governo australiano: 'Senza prove sufficienti, sarà sul volo di ritorno' - FpizzutiPizzuti : RT @realwarriale2: A chi sta portando in trionfo @DjokerNole, vorrei ricordare che sta urinando in testa proprio a voi che a breve, senza #… -