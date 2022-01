Djokovic respinto da Australia, “deve lasciare paese” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Novak Djokovic respinto dall’Australia. Il numero 1 del tennis mondiale dovrà lasciare il paese nelle prossime ore. Djokovic, non vaccinato, è arrivato nel paese con un’esenzione speciale per partecipare all’Australian Open a Melbourne. Il visto del tennista però non è stato giudicato regolare e, come afferma il quotidiano The Age, Djokovic dovrà lasciare il paese. I legali dell’atleta si apprestano però a presentare ricorso. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Novakdall’. Il numero 1 del tennis mondiale dovràilnelle prossime ore., non vaccinato, è arrivato nelcon un’esenzione speciale per partecipare all’n Open a Melbourne. Il visto del tennista però non è stato giudicato regolare e, come afferma il quotidiano The Age,dovràil. I legali dell’atleta si apprestano però a presentare ricorso. L'articolo proviene da Italia Sera.

