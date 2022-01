Djokovic, problemi con il visto in Australia: il tennista serbo non può lasciare l’aeroporto (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Un problema con il visto sta bloccando lo sbarco di Novak Djokovic in Australia. Secondo quanto si apprende dalle testate locali, il tennista serbo ha fatto richiesta per un visto che non permette esenzioni mediche come quella da lui ottenuta per la mancata vaccinazione contro il Covid. Djokovic, a cui è stata concessa una deroga per giocare agli Australian Open, è atterrato a Tullamarine verso le 23.30 locali (le 13.30 in Italia), ma al momento non può lasciare l’aeroporto. Il tennista si trova isolato in una stanza a cui nessuno può accedere, ha detto il padre quattro ore dopo l’atterraggio (le 3.20 in Australia). Gli ufficiali della Border Force starebbero interrogando il numero ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Un problema con ilsta bloccando lo sbarco di Novakin. Secondo quanto si apprende dalle testate locali, ilha fatto richiesta per unche non permette esenzioni mediche come quella da lui ottenuta per la mancata vaccinazione contro il Covid., a cui è stata concessa una deroga per giocare aglin Open, è atterrato a Tullamarine verso le 23.30 locali (le 13.30 in Italia), ma al momento non può. Ilsi trova isolato in una stanza a cui nessuno può accedere, ha detto il padre quattro ore dopo l’atterraggio (le 3.20 in). Gli ufficiali della Border Force starebbero interrogando il numero ...

