Djokovic, ovvero il lusso dello sport di rivendicare valori a corrente alternata (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nella brutta vicenda dell’autorizzazione data a Novak Djokovic di giocare gli Australian Open nonostante non abbia mai comunicato di essersi vaccinato, gli schieramenti sono ben definiti: chi si indigna (la maggior parte) e chi lo difende a spada tratta e ci regala sui social network una dose spropositata di livore e aggressività per chi osa criticare il serbo. Al di là di come la si pensi sulla questione nessuno può negare che, in un momento in cui si chiede ai cittadini lo sforzo di rispettare regole sempre più stringenti per limitare la pandemia, il privilegio, concesso ad un solo campione, si porta dietro un’immagine devastante dell’importanza del senso civico e dei sacrifici che ciascuno di noi sta facendo nell’interesse della salute pubblica. Non sono così ingenua da non capire quanti soldi e quanto utile sia la presenza del campione in carica, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nella brutta vicenda dell’autorizzazione data a Novakdi giocare gli Australian Open nonostante non abbia mai comunicato di essersi vaccinato, gli schieramenti sono ben definiti: chi si indigna (la maggior parte) e chi lo difende a spada tratta e ci regala sui social network una dose spropositata di livore e aggressività per chi osa criticare il serbo. Al di là di come la si pensi sulla questione nessuno può negare che, in un momento in cui si chiede ai cittadini lo sforzo di rispettare regole sempre più stringenti per limitare la pandemia, il privilegio, concesso ad un solo campione, si porta dietro un’immagine devastante dell’importanza del senso civico e dei sacrifici che ciascuno di noi sta facendo nell’interesse della salute pubblica. Non sono così ingenua da non capire quanti soldi e quanto utile sia la presenza del campione in carica, ...

Advertising

HuffPostItalia : Djokovic, ovvero il lusso dello sport di rivendicare valori a corrente alternata - dance_tommy : @giusmo1 @repubblica @m_crosetti Djokovic,un messaggio sano e semplice; ovvero andate a farvi fottere. - RobySpeech : @ThinkingGreeks #Djokovic da solo è riuscito a dimostrare quello che chi non conta un cazzo riuscirebbe a fare solo… - ilrompicoglion5 : RT @LaDialettica: Spero che la faccenda Djokovic non vi abbia distratto dal vero evento tennistico australiano ovvero la partita di domani… - paoloangeloRF : RT @LaDialettica: Spero che la faccenda Djokovic non vi abbia distratto dal vero evento tennistico australiano ovvero la partita di domani… -