Djokovic, negato il visto per l'Australia. Il tennista sarà espulso dal Paese (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Non è ancora chiaro se si tratta di blocco temporaneo o di una decisione definitiva, ma ormai sembra difficile pensare a una partecipazione agli Australian Open. I media australiani riportano che il visto richiesto da Novak Djokovic per entrare nel Paese è stato rifiutato e che il tennista verrà espulso nelle prossime ore. Secondo i quotidiani The Age e Sydney Morning Herald gli avvocati di Djokovic hanno già chiarito che impugneranno la decisione delle autorità locali. Per ora quindi niente Australian Open per il numero 1 del tennis mondiale. Sempre dalle testate locali si apprende che il tennista ha fatto richiesta per un visto che non permette esenzioni mediche come quella da lui ottenuta per la mancata vaccinazione contro il Covid.

