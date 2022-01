Djokovic, il governo australiano non ci sta: “Nessun trattamento speciale” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Non si placano le polemiche dopo l’esenzione medica concessa a Novak Djokovic. Dura reazione del governo australiano: “Dia prove sufficienti o torna a casa” La decisione degli Australian Open di concedere un’esenzione medica a Novak Djokovic per consentirgli di partecipare al torneo ha scatenato sdegno e polemiche in tutto il mondo. In tanti, giornalisti o sportivi, hanno espresso il proprio disappunto per una decisione che rischia di creare dei precedenti pericolosi. Durissima, invece, la reazione del governo australiano, che ha minacciato di rispedire il serbo a casa se questi non dovesse fornire prove sufficienti dell’esenzione medica. Queste le parole del primo ministro australiano Scott Morrison: “Stiamo aspettando spiegazioni e che ci fornisca prove a ... Leggi su zon (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Non si placano le polemiche dopo l’esenzione medica concessa a Novak. Dura reazione del: “Dia prove sufficienti o torna a casa” La decisione degli Australian Open di concedere un’esenzione medica a Novakper consentirgli di partecipare al torneo ha scatenato sdegno e polemiche in tutto il mondo. In tanti, giornalisti o sportivi, hanno espresso il proprio disappunto per una decisione che rischia di creare dei precedenti pericolosi. Durissima, invece, la reazione del, che ha minacciato di rispedire il serbo a casa se questi non dovesse fornire prove sufficienti dell’esenzione medica. Queste le parole del primo ministroScott Morrison: “Stiamo aspettando spiegazioni e che ci fornisca prove a ...

