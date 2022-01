Djokovic il furbo è bloccato sull'aereo a Melbourne: il governo non riconosce l'esenzione al vaccino (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Se Djokovic pensava che l'esenzione per partecipare agli Australian Opens nonostante il tennista rifiuti di dire se è o meno vaccinato bastasse per risolvere tutti i problemi, si sbagliava di grosso: ... Leggi su globalist (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sepensava che l'per partecipare agli Australian Opens nonostante il tennista rifiuti di dire se è o meno vaccinato bastasse per risolvere tutti i problemi, si sbagliava di grosso: ...

Advertising

SoldatinoA : RT @Barbapapoo: Rimarrà per sempre l'ombra di questa esenzione...di un furbo privilegio che supera anche la questione vaccino. #Djokovic h… - zanon_alessio : Io nonostante 3 dosi anti Covid e super Green Pass ho qualche difficoltà a muovermi liberamente. Djokovic si muove… - FieldingMellis9 : Hai VISTO cosa succede a fare il furbo? #djokovic - globalistIT : Purtroppo per #Djokovic le leggi esistono per tutti, campioni di tennis e non... - yuripoletto : @RoccoTodero Per quanto mi riguarda, il problema con Djokovic è che abbia reso noto di aver ottenuto l’esenzione, a… -