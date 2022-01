Djokovic fermo all’aeroporto di Melbourne, il Governo: “Senza visto niente Australian Open” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Da oggi pomeriggio Djokovic è chiuso in una stanza all’aeroporto di Melbourne. Il Governo Australiano si rifiuta di dare il visto al tennista che è ‘no vax’ che non ha dato spiegazioni chiare circa l’esenzione medica avuta per giocare gli Australian Open. Atterrato e fermato alla frontiera dagli ispettori che controllano i passeggeri che arrivano dall’estero. Goran Ivanisevic scrive su Instagram: “Non è stato il solito viaggio.. Down Under”. Toni ironici con un pizzico di polemica probabilmente dall’ex campione di tennis, oggi parte dello staff di Nole. Quest’ultimo è in isolamento in attesa di conoscere il suo destino. Giocherà il torneo per puntare al record personale? Si susseguono le discussioni e soprattutto in Australia: “Il ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Da oggi pomeriggioè chiuso in una stanzadi. Ilo si rifiuta di dare ilal tennista che è ‘no vax’ che non ha dato spiegazioni chiare circa l’esenzione medica avuta per giocare gli. Atterrato e fermato alla frontiera dagli ispettori che controllano i passeggeri che arrivano dall’estero. Goran Ivanisevic scrive su Instagram: “Non è stato il solito viaggio.. Down Under”. Toni ironici con un pizzico di polemica probabilmente dall’ex campione di tennis, oggi parte dello staff di Nole. Quest’ultimo è in isolamento in attesa di conoscere il suo destino. Giocherà il torneo per puntare al record personale? Si susseguono le discussioni e soprattutto in Australia: “Il ...

