Djokovic bloccato in aeroporto a Melbourne: il visto non consente esenzione dal vaccino anti-Covid. A rischio presenza agli Australian Open (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Potrebbe essere un cavillo burocratico sui visti a far saltare gli Australian Open a Novak Djokovic, dopo le polemiche che in queste ore stanno caratterizzando la sua partecipazione al torneo grazie a un'esenzione dal vaccino che gli permetterebbe di aggirare le leggi del Paese sull'ingresso di persone no vax. Il governo di Victoria ha rifiutato la richiesta a tarda notte prima che atterrasse a Melbourne dove, secondo quanto riportato dai media Australiani, non gli è stato accettato il visto presentato. L'aereo di Djokovic è arrivato all'aeroporto Tullamarine verso le 23:30, ma il visto del 20 volte vincitore del Grande Slam non consente esenzioni mediche per non essere vaccinato.

