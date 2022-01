Distribuita in Italia la pillola anti-Covid: come funziona, a chi è destinata, effetti collaterali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma – pillola anti Covid di Merck, è partita la distribuzione alle regioni del molnupiravir per un totale di 11.899 confezioni da 40 pillole. Ma come funziona, quali sono gli effetti collaterali, cos’è e a chi è destinato? Il molnupiravir – ricorda l’Aifa – è un antivirale orale, autorizzato per una distribuzione in condizioni di emergenza con decreto del ministero della Salute del 26 novembre scorso, il cui utilizzo è indicato entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi. La durata del trattamento, che consiste nell’assunzione di 4 compresse da 200 milligrammi 2 volte al giorno, è di 5 giorni. La determinazione Aifa relativa alle modalità di utilizzo è stata pubblicata il 29 dicembre sulla Gazzetta ufficiale ed è diventata efficace dal 30 dicembre. Per ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma –di Merck, è partita la distribuzione alle regioni del molnupiravir per un totale di 11.899 confezioni da 40 pillole. Ma, quali sono gli, cos’è e a chi è destinato? Il molnupiravir – ricorda l’Aifa – è unvirale orale, autorizzato per una distribuzione in condizioni di emergenza con decreto del ministero della Salute del 26 novembre scorso, il cui utilizzo è indicato entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi. La durata del trattamento, che consiste nell’assunzione di 4 compresse da 200 milligrammi 2 volte al giorno, è di 5 giorni. La determinazione Aifa relativa alle modalità di utilizzo è stata pubblicata il 29 dicembre sulla Gazzetta ufficiale ed è diventata efficace dal 30 dicembre. Per ...

