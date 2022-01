Disney+, i film e le serie in arrivo nel 2022: l’elenco completo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Disney+, tutti i film e le serie tv in arrivo sulla piattaforma streaming nell’arco del 2022: l’elenco completo. Tutte le serie ed i film in arrivo nel 2022 (via Screenshot)La piattaforma streaming di Disney+ si è arricchita sempre di più durante il 2021. Tra le serie Marvel e WandaVision sono approdati film come Cruella e Jungle Cruise. Ovviamente anche nell’arco di quest’anno 2022 verranno rilasciati nuovissimi contenuti targati Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e Fox. Ovviamente non mancheranno anche nuove uscite nelle sale cinematografiche come Assassinio sul Nilo, Red, Bob’s Burger, Lightyear – La vera storia di Buzz o ancora ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 5 gennaio 2022), tutti ie letv insulla piattaforma streaming nell’arco del. Tutte leed iinnel(via Screenshot)La piattaforma streaming disi è arricchita sempre di più durante il 2021. Tra leMarvel e WandaVision sono approdaticome Cruella e Jungle Cruise. Ovviamente anche nell’arco di quest’annoverranno rilasciati nuovissimi contenuti targati Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e Fox. Ovviamente non mancheranno anche nuove uscite nelle sale cinematografiche come Assassinio sul Nilo, Red, Bob’s Burger, Lightyear – La vera storia di Buzz o ancora ...

Advertising

JustAnOldDiary : RT @Colorado_Aurore: Non Telefoggia, che trasmette *illegalmente* i film Disney che la Rai ha smesso di farci vedere durante le festività.… - Colorado_Aurore : Non Telefoggia, che trasmette *illegalmente* i film Disney che la Rai ha smesso di farci vedere durante le festivit… - JustAnOldDiary : Aladdin su TeleFoggia MA COS- Mi fanno risparmiare l'abbonamento a DisneyPlus, non è il primo film Disney che becco… - cineblogit : L’era Glaciale: Le avventure di Buck – nuovo trailer, primo poster e tutte le anticipazioni sul film d’animazione d… - LVitiosa : @its_shinrin Me lo dici o no sto cazzo di film preferito della disney? -