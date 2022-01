Disney+, da oggi disponibile la seconda stagione di Big Sky con Katheryn Winnick (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il catalogo di Disney+ è stato ampliato con una nuova e imperdibile aggiunta. Stiamo parlando della seconda stagione di Big Sky, tratta, come la prima, dal romanzo di C. J. Box intitolato The Highway. Le prime puntate, caricate sulla piattaforma a partire dal 23 febbraio 2020, hanno riscosso un grande successo tra il pubblico, grazie alle dinamiche raccontate e alla scelta del cast. I colpi di scena sono una delle firme di questa serie tv. In particolare, è impossibile dimenticare la morte di Cody alla fine del primo episodio della prima stagione. I fan rimasero molto sorpresi dall’accaduto, al punto che i produttori dovettero inserire dei flashback con il personaggio. Abbonati subito a Disney+ per non perdere la seconda stagione di Big Sky- Disdici quando ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il catalogo diè stato ampliato con una nuova e imperdibile aggiunta. Stiamo parlando delladi Big Sky, tratta, come la prima, dal romanzo di C. J. Box intitolato The Highway. Le prime puntate, caricate sulla piattaforma a partire dal 23 febbraio 2020, hanno riscosso un grande successo tra il pubblico, grazie alle dinamiche raccontate e alla scelta del cast. I colpi di scena sono una delle firme di questa serie tv. In particolare, è impossibile dimenticare la morte di Cody alla fine del primo episodio della prima. I fan rimasero molto sorpresi dall’accaduto, al punto che i produttori dovettero inserire dei flashback con il personaggio. Abbonati subito aper non perdere ladi Big Sky- Disdici quando ...

The King's Man, Ralph Fiennes e Harris Dickinson: 'Oggi gli eroi li vediamo solo al cinema' Le spie più galanti dell'universo cinematografico, dopo svariati rinvii a causa del Covid, stanno per tornare in sala. Il 5 gennaio debutta al cinema, distribuito da The Walt Disney Company Italia, il nuovo lungometraggio 20th Century Studios: The King's Man " Le Origini . Diretto da Matthew Vaughn , si tratta del terzo capitolo della saga degli 'uomini del re' - ...

