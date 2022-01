Dieselgate - Nuove condanne di risarcimento per la Volkswagen

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il gruppocontinua a subirealdanni nei diversi processi in corso in Italia per il cosiddetto. Le ultime sentenze a suo sfavore risalgono al 17 dicembre scorso e riguardano i proprietari di una Golf immatricolata il 18 febbraio del 2010 e di un'Audi Q5 targata il 28 luglio del 2010. Il giudice di Pace di Cervinara (Avellino), Astianatte de Vincentis, ha condannato la Casa tedesca aldel danno patrimoniale patito dai due automobilisti in misura pari al 20% del prezzo dell'automobile acquistata, ponendo un limite d'importo in 5 mila euro ciascuno. La sentenza di Avellino. Inoltre, laè tenuta al pagamento delle spese processuali e dei compensi a carico del legale Antonio Iuliucci. Il giudice ha, tra le altre cose, ...

Ultime Notizie dalla rete : Dieselgate Nuove

